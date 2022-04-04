ДТП с автобусом в Подмосковье унесло жизни 2 человек

Два человека погибли в ДТП с рейсовым автобусом в Волоколамске. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Московской области. Количество пострадавших уточняется.

На месте работают сотрудники ДПС. Обстоятельства аварии выясняются.

Источник фото: телеканал «360»

ДТП случилось на автодороге М-9 «Балтия» в 9:35. Автобус ЛИАЗ двигался в сторону Волоколамска из Москвы, съехал с дороги и упал с путепровода. По предварительной информации, в рейсовом автобусе находились 20 человек.

Ситуацию взял на контроль вице-губернатор Волоколамска Игорь Тресков. По поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина на место происшествия выехал исполняющий обязанности Волоколамского городского прокурора Сергей Шапченко.

Проверку по факту аварии организовала прокуратура Московской области. По ее поручению Волоколамская городская прокуратура оценит соблюдение законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок.