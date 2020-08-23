Появилось видео с места ДТП с автобусом в Новой Москве

Грузовик врезался в пассажирский автобус на 25-м километре Калужского шоссе в Москве. В итоге травмы получили два человека, которым сейчас помогают врачи. Место аварии удалось заснять на видео.

На кадрах с места ДТП видно, что у пассажирского автобуса больше всего пострадала задняя часть. У грузовика во время столкновения вылетело лобовое стекло и сильно помялся бампер. Рядом с машинами стоят пожарная техника и бригады скорой помощи. На месте работают сотрудники ГИБДД и правоохранители.

Ранее источник «360» сообщил, что в результате аварии пострадали 10 человек. Затем в столичном главке МВД уточнили, что в больницу отправили двоих пострадавших. Еще несколько человек осматривают врачи. После оказания первой помощи они решат, нужно ли еще кого-то госпитализировать.

По информации источника ТАСС, причиной ДТП стало несоблюдение водителем грузовика дистанции между машинами. Сейчас во всех обстоятельствах и точных причинах случившегося разбираются правоохранители.