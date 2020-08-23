Два человека попали в больницу после ДТП с автобусом в Новой Москве

Два человека пострадали после столкновения автобуса и грузовика на 25-м километре Калужского шоссе в Москве. Об этом сообщили в столичном главке МВД.

Пострадавших отправят в больницу. Еще нескольких пассажиров медики осматривают на месте. После этого врачи решат, нуждаются ли пострадавшие в госпитализации.

На месте аварии работают полицейские.

ДТП случилось из-за того, что водитель большегруза не соблюдал дистанцию, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее источник «360» сообщил, что речь идет о 10 пострадавших. По данным «Яндекс.Карт», в районе ДТП затруднено движение. По указанному адресу приехали 12 машин скорой помощи, сотрудники МЧС, пожарные и ДПС.

Ранее на севере Москвы столкнулись легковушка и грузовик. Погиб пассажир Mitsubishi. Пострадали еще двое человек из этой же иномарки — водитель и ребенок.