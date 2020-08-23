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    23 августа 2020, 17:04

    Источник: автобус столкнулся с самосвалом в Новой Москве

    Алла Морген , Дамир Матюхин

    Автобус столкнулся с самосвалом на 20-м километре Калужского шоссе, сообщил источник «360» в экстренных службах.
    Источник: автобус столкнулся с самосвалом в Новой Москве

    По данным собеседника «360», предварительно, речь идет о десяти пострадавших. Судя по данным «Яндекс.Карт», в районе ДТП затруднено движение.

    Источник: автобус столкнулся с самосвалом в Новой Москве | Изображение 1
    Источник фото: «Яндекс.Карты»

    Источник «360» сообщил, что на место выехали 12 автомобилей скорой помощи, сотрудники МЧС, пожарные и ДПС.

    Сведений о причинах аварии пока нет. «360» пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

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