Источник: автобус столкнулся с самосвалом в Новой Москве

Автобус столкнулся с самосвалом на 20-м километре Калужского шоссе, сообщил источник «360» в экстренных службах.

По данным собеседника «360», предварительно, речь идет о десяти пострадавших. Судя по данным «Яндекс.Карт», в районе ДТП затруднено движение.

Источник фото: «Яндекс.Карты»

Источник «360» сообщил, что на место выехали 12 автомобилей скорой помощи, сотрудники МЧС, пожарные и ДПС.

Сведений о причинах аварии пока нет. «360» пока не располагает официальным подтверждением этой информации.