Появилось видео пожара в офисном здании в Москве

Пожар в офисном здании IQ-Park на Угрешской улице на юго-востоке Москвы сняли на видео. На кадрах виден сильный дым, который вдоль крыши гонит порывистый ветер.

Видео прислали через приложение «Репортер 360» (для iOS и Android).

Кровля офисного здания в Москве загорелась днем 15 апреля. Часть крыши обрушилась. Всех, кто находился во время ЧП внутри, эвакуировали. Один мужчина вылез на крышу, откуда его сняли пожарные. Площадь пожара составила 500 «квадратов».

Ранее очевидец произошедшего Петр рассказал «360», что спасатели сработали очень слаженно и быстро: они быстро отсекли огонь и не дали ему распространиться. Информации о пострадавших не поступало.