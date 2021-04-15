Мужчину спасли с крыши горящего офисного здания в Москве. Видео

На улице Угрешской на юго-востоке Москвы загорелось офисное здание. Спасаясь от огня, мужчина залез на крышу. Его спасли пожарные.

Видео прислали через приложение «Репортер 360» (для iOS и Android).

«Загорелась часть здания. Один человек не успел эвакуироваться и выбежал на улицу, на крышу. В остальном все прошло в плановом порядке, хотя все задымлено было. То, что смогли [спасти], — схватили серверы, еще что-то», — рассказал «360» очевидец пожара Петр, который оказался профессором, приглашенным в это здание на прямой эфир.

Собеседник добавил, что жертв и пострадавших нет. По его словам, спасатели сработали оперативно и профессионально: они зашли в один из подъездов здания и отсекли пламя. Петр подчеркнул, что работу пожарным усложнял сильный ветер, который раздувал пламя.

По данным Пятого канала, площадь пожара составила 150 «квадратов».