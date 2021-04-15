Офисное здание загорелось на юго-востоке Москвы. Видео

Кровля здания загорелась на Южнопортовой улице на юго-востоке Москвы. «360» публикует видео с места событий.

На опубликованных кадрах видно, что над зданием поднимается густой черный дым. Часть кровли обрушилась. Источник «360» сообщил, что огонь распространился на площади в 500 квадратных метров.

В пресс-службе столичного главка МЧС уточнили, что загорелось здание по адресу Южнопортовая улица дом 5 строение 7. На место уже прибыли пожарные бригады, которые приступили к тушению.

«В ходе ликвидации огня спасли одного человека», — сообщили в ведомстве. Информации о пострадавших не поступало.

По указанному адресу, согласно открытым данным находится главное отделение УПФР № 8.