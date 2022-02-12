Появилось видео последствий обрушения металлического каркаса на 25 машин в Москве

В распоряжении «360» появилось видео, на котором показаны последствия произошедшей аварии на Прокатной улице в Москве. Там на частной парковке в результате падения металлического каркаса расплющило автомобили.

На кадрах показаны погребенные под снегом машины. Сверху на них лежат фрагменты обрушившегося металлического каркаса. Крыши автомобилей смяты и расплющены, а на асфальте лежат части битых стекол.

Аварию, как стало известно «360», спровоцировал трактор. Он чистил снег возле «Мосводоканала» и задел конструкцию.

«Во время работ он задел советский бетонный забор, и навес по цепной реакции обрушился на стоящие под ним автомобили», — сообщил корреспондент издания.

Вечером 11 февраля подобное ЧП произошло и в Подмосковье. Там на территории строящегося торгового комплекса обрушился бетонный забор. В результате аварии пострадали четыре человека.

Кроме того, вечером 11 февраля в Иванове произошел пожар. Там загорелись мансарда и две пристройки частного дома. На место спасателям удалось прибыть спустя десять минут после вызова. В тушении были задействованы 37 сотрудников МЧС и десять единиц техники. Справиться с огнем удалось за 20 минут.