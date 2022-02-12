Обрушившийся металлический каркас расплющил 25 авто в Москве

Несколько автомобилей пострадали в результате обрушения металлического каркаса на стоянке в Москве. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

ЧП произошло на Прокатной улице. На одной из частных стоянок произошло обрушение металлического каркаса.

«Пострадало 25 авто», — сообщил источник.

Сейчас на место аварии прибыли сотрудники экстренных служб. Они занимаются ликвидацией последствий обрушения.

Вечером 11 февраля подобное ЧП произошло и в Подмосковье. Там на территории строящегося торгового комплекса произошло обрушение бетонного забора. В результате аварии пострадали четыре человека.

Кроме того, вечером 11 февраля в Иванове произошел пожар. Там загорелись мансарда и две пристройки частного дома. На место спасателям удалось прибыть спустя десять минут после вызова. В тушении были задействованы 37 сотрудников МЧС и десять единиц техники. Справиться с огнем удалось за 20 минут.