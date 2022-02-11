Бетонный забор обрушился на территории строящегося ТК в Подмосковье

Несколько пролетов бетонного забора обрушились на территории строящегося торгового комплекса. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

ЧП произошло в СНТ Отрадное в поселке Селятино. В результате обрушения трех пролетов бетонного забора пострадали четыре человека, добавил источник.

«Два человека извлечены из-под завала, еще два находятся под ними», — сообщил он.

В прокуратуре Московской области подтвердили это ЧП. На место обрушения уже выехал Наро-Фоминский городской прокурор Василий Антонов-Романовский. Правоохранительные органы пообещали устроить проверку в связи с обрушением перекрытий.

Кроме того, вечером 11 февраля в Иванове произошел пожар. Там загорелись мансарда и две пристройки частного дома. На место спасателям удалось прибыть спустя десять минут после вызова. В тушении были задействованы 37 сотрудников МЧС и десять единиц техники. Справиться с огнем удалось за 20 минут.