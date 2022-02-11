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    11 февраля 2022, 22:08

    Бетонный забор обрушился на территории строящегося ТК в Подмосковье

    Прокуратура Мособласти организует проверку по факту обрушения бетонного забора на стройке

    Алла Морген, Анастасия Ектова

    Несколько пролетов бетонного забора обрушились на территории строящегося торгового комплекса. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

    Бетонный забор обрушился на территории строящегося ТК в Подмосковье

    ЧП произошло в СНТ Отрадное в поселке Селятино. В результате обрушения трех пролетов бетонного забора пострадали четыре человека, добавил источник.

    «Два человека извлечены из-под завала, еще два находятся под ними», — сообщил он.

    В прокуратуре Московской области подтвердили это ЧП. На место обрушения уже выехал Наро-Фоминский городской прокурор Василий Антонов-Романовский. Правоохранительные органы пообещали устроить проверку в связи с обрушением перекрытий.

    Кроме того, вечером 11 февраля в Иванове произошел пожар. Там загорелись мансарда и две пристройки частного дома. На место спасателям удалось прибыть спустя десять минут после вызова. В тушении были задействованы 37 сотрудников МЧС и десять единиц техники. Справиться с огнем удалось за 20 минут.