02 марта 2024, 22:16
Боевики открыли огонь по силовикам в Ингушетии
Боевики начали стрелять по силовикам в городе Карабулак в Ингушетии
Боевики в городе Карабулаке в Ингушетии начали стрелять по сотрудникам правопорядка. Правоохранители пытались задержать преступников, сообщило РИА «Новости».
«Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов вступили в боестолкновение с преступниками», — указали в сообщении.
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По данным Национального антитеррористического комитета, члены группировки планировали совершить на территории России резонансные террористические акты.
Режим контртеррористической операции ввели в городе Карабулаке в Ингушетии вечером 2 марта. Как сообщало республиканское правительство, правоохранительные органы заблокировали террористов в одном из жилых домов.
По данным Telegram-канал «Розыск Ингушетия», силовики заблокировали участников международной террористической организации «Исламское государство»* в многоквартирном доме на улице Осканова.
*ИГ, «Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация.
Ингушетия
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