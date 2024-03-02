Происшествия 02 марта 2024, 22:16 Боевики открыли огонь по силовикам в Ингушетии Боевики начали стрелять по силовикам в городе Карабулак в Ингушетии РИА «Новости»

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Боевики в городе Карабулаке в Ингушетии начали стрелять по сотрудникам правопорядка. Правоохранители пытались задержать преступников, сообщило РИА «Новости».

«Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов вступили в боестолкновение с преступниками», — указали в сообщении.

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По данным Национального антитеррористического комитета, члены группировки планировали совершить на территории России резонансные террористические акты.

Режим контртеррористической операции ввели в городе Карабулаке в Ингушетии вечером 2 марта. Как сообщало республиканское правительство, правоохранительные органы заблокировали террористов в одном из жилых домов.

По данным Telegram-канал «Розыск Ингушетия», силовики заблокировали участников международной террористической организации «Исламское государство»* в многоквартирном доме на улице Осканова.

*ИГ, «Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация.