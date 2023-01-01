Происшествия 01 января 2023, 14:39 Житель Новосибирска чуть не спалил МКД после неправильной установки фейерверка

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Новогодний фейерверк чуть не спалил многоэтажный дом в Новосибирске. Telegram-канал Shot показал, как из-за неправильной установки пиротехники салют ударил по балконам жилого здания.

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Авторы канала также показали неудачный салют, который запустили в Анапе. Огни фейерверка отрикошетили в фонарный столб и асфальт. К счастью, обошлось без жертв.

Ранее адвокат Леонид Исаев объяснил, что делать, если имущество пострадало от фейерверков. Нужно обратиться в полицию с заявлением взыскать с виновника ущерб. Если у пострадавших имеется видеофиксация запуска салюта и наличие в кадре людей, использовавших пиротехнику. Это даст правоохранителям возможность быстрее установить и найти виновника. Также необходима оценочная экспертиза повреждения имущества.

Нередко инциденты со взрывом пиротехники происходят и внутри помещения. 30 декабря 2022 года 11-летний мальчик в Челябинске попал в больницу с травмой руки после взорвавшейся петарды в квартире. Ребенку понадобилась помощь хирургов.