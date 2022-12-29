29 декабря 2022, 14:32
Адвокат рассказал, что делать, если имущество пострадало от фейерверков
Новогодняя ночь, как правило, сопровождается запуском фейерверков, которые при нарушении техники безопасности могут повредить машины, квартиры или дома. Об этом NEWS.ru рассказал адвокат Леонид Исаев.
Если случилась неприятность, и пиротехника повредила какое-то имущество, нужно заказать оценочную экспертизу, которая зафиксирует этот факт. Чтобы возместить нанесенный ущерб, нужно обратиться в полицию. Идеально, если на руках будет видеозапись, на которой запечатлен сам факт запуска фейерверка. А также видны люди, которые использовали пиротехнику.
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Если такого видео нет, установкой виновников и их розыском займутся полицейские. По словам Леонида Исаева, неудачный запуск фейерверка может попасть под статью «Уничтожение и повреждение чужого имущества по неосторожности». Однако только в том случае, если поврежденная собственность стоила более 250 тысяч рублей.
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Ранее сообщалось, что при использовании пиротехники нужно соблюдать строгие меры безопасности. В частности, категорически запрещено запускать фейерверки с балконов или внутри закрытых помещений.
Новый год
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