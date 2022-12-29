Общество 29 декабря 2022, 14:32 Адвокат рассказал, что делать, если имущество пострадало от фейерверков РИА «Новости»

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Новогодняя ночь, как правило, сопровождается запуском фейерверков, которые при нарушении техники безопасности могут повредить машины, квартиры или дома. Об этом NEWS.ru рассказал адвокат Леонид Исаев.

Если случилась неприятность, и пиротехника повредила какое-то имущество, нужно заказать оценочную экспертизу, которая зафиксирует этот факт. Чтобы возместить нанесенный ущерб, нужно обратиться в полицию. Идеально, если на руках будет видеозапись, на которой запечатлен сам факт запуска фейерверка. А также видны люди, которые использовали пиротехнику.

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Если такого видео нет, установкой виновников и их розыском займутся полицейские. По словам Леонида Исаева, неудачный запуск фейерверка может попасть под статью «Уничтожение и повреждение чужого имущества по неосторожности». Однако только в том случае, если поврежденная собственность стоила более 250 тысяч рублей.

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Ранее сообщалось, что при использовании пиротехники нужно соблюдать строгие меры безопасности. В частности, категорически запрещено запускать фейерверки с балконов или внутри закрытых помещений.