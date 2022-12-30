Происшествия 30 декабря 2022, 17:14 Мальчика доставили в больницу после взрыва петарды в квартире в Челябинской области

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Мальчик получил травму руки в результате поджога петарды в квартире в Челябинской области. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МВД по региону.

Неосторожное обращение с пиротехникой привело 11-летнего ребенка к экстренной госпитализации. Травма руки потребовала хирургического вмешательства медиков.

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Отмечается, что петарды мальчику на Новый год подарила его мать. Сейчас его состояние оценивается врачами как средней степени тяжести.

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