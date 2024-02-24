Эксклюзив 24 февраля 2024, 21:48 Появилось видео массовой аварии в районе Пехорской улицы в Москве

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В ДТП на Северо-Восточной хорде в Москве столкнулись 12 машин. В распоряжении «360» появилось видео массовой аварии.

Известно, что дорожно-транспортное происшествие произошло в районе улицы Пехорской, 7А. На кадрах видно, что многие автомобили выбросило на обочину. На месте работают сотрудники ГИБДД, прибыл эвакуатор.

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Пока неизвестно, что послужило причиной массовой аварии. Данные о пострадавших не поступали.

В центре Москвы в результате ДТП пострадали два человека в машине каршеринга. Легковой автомобиль врезался в дорожный разделитель в Москве на Смоленском бульваре. В кадр попало выбитое переднее колесо автомобиля и сплющенный дорожный разделитель.