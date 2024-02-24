Эксклюзив 24 февраля 2024, 19:45 Массовая авария произошла на СВХ в Москве Источник «360»: 12 машин столкнулись возле Пехорской улицы в Москве Pxhere

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Массовое ДТП произошло вечером 24 февраля в Москве. Как сообщил источник «360», столкнулись 12 машин на Северо-Восточной хорде в районе Пехорской улицы.

Информация о пострадавших пока не поступала. Причины массовой аварии выясняются. Официальных данных о происшествии пока нет.

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Ранее в аварию в столице попал экскурсионный автобус из Владимира, который перевозил 20 детей. Он врезался в самосвал на Красковской улице. Никто из несовершеннолетних не пострадал.