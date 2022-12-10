Происшествия 10 декабря 2022, 10:18 Появилось видео тушения пожара в усадьбе Лопухиных в центре Москвы МЧС показало борьбу с пожаром в московской усадьбе Лопухиных

Читать 360tv в

Усадебный комплекс конца XVII века в Малом Знаменском переулке в центре столицы загорелся утром в субботу, 10 декабря. Пламя быстро распространилось между вторым этажом и чердаком. Столичный главк МЧС показал видео тушения пожара.

Площадь пожара в здании быстро увеличилась с 10 до 50 квадратных метров. Старые перекрытия не выдержали и рухнули.

Реклама

Попавший под обрушение пожарный получил перелом ребер. Его доставили в одну из столичных больниц. Пострадал старший пожарный 33-й ПСЧ, прапорщик внутренней службы

Реклама

Позже стало известно, что возгорание в усадьбе Лопухиных в центре Москвы локализовали на площади 50 квадратных метров. Хамовническая межрайонная прокуратура взяла на контроль расследование обстоятельств и причин пожара в усадьбе.