Появилось видео крушения самолета L-410

В Telegram-канале SHOT опубликовали видео момента падения самолета L-410 в Татарстане. На записи видно, как борт сначала снижался, а потом дал крен и ударился носом в землю.

В катастрофе погибли 16 человек, 14 пассажиров и два пилота — все они находились в носовой части борта.

Двухмоторный самолет L-410 потерпел крушение 10 октября в Татарстане. Летательный аппарат перевозил спортсменов-парашютистов, всего на борту находились 23 человека. Семерых удалось спасти — из-под обломков их вытащили сотрудники аэроклуба.

Перед крушением L-410 перестал выходить на связь и пропал с радара. Уже позже один из выживших рассказал, что у лайнера были проблемы с двигателем и он не мог набрать нужную высоту, хотя пилоты работали по инструкции.

Семьям погибших правительство республики пообещало выплатить по миллиону рублей, а пострадавшим — 400 тысяч рублей. 11 октября по решению президента республики Рустама Минниханова в Татарстане было объявлено днем траура.