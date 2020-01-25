Россияне застряли в изолированном Ухане. Дипломаты пытаются их вызволить

Китайский Ухань закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса. В городе есть россияне, которые хотят из него уехать. Нарушать режим нельзя, поэтому посольство России обсуждает с китайскими коллегами возможные варианты решения ситуации.

«Нам поступают просьбы от наших граждан разъяснить им, как возможно выехать из провинции Хубэй, как покинуть Ухань. В настоящий момент мы обрабатываем все эти обращения и совместно с китайской стороной прорабатываем вопрос относительно организации выезда», — рассказал РИА «Новости» пресс-атташе посольства России в Китае Георгий Егоров.

Он добавил, что ведомство открыло специальную линию связи с россиянами. Она доступна во «ВКонтакте» и по электронной почте. С ее помощью граждане могут сообщить о каких-либо проблемах или желании выехать из Хубэя.

«Мы все это обрабатываем, заносим в соответствующий список и передаем этот вопрос китайской стороне, прорабатываем вопрос выезда», — пояснил Егоров.

Когда именно россияне смогут покинуть город пока неизвестно. Власти Китая закрыли регион из-за коронавируса, а за нарушение «может последовать наказание, вплоть до уголовной ответственности». Поэтому посольство выясняет, как можно выехать, не нарушая режим.

Утром 24 января Ухань и еще десять городов региона закрыли на въезд и выезд из-за карантина. Городской и междугородный транспорт не работает. Это произошло после того, как в городе вспыхнуло заражение новым типом коронавируса.

Жертвами болезни стали более 40 человек, а 1287 граждан уже инфицированы. Заражение дошло до Таиланда, Японии, Южной Кореи, США, Австралии и Малайзии. В России случаев заболевания не было.