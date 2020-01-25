Китайцев с температурой увезли в больницу из гостиницы на севере Москвы

«Госпитализированы семь человек. Все они граждане Китая. У них высокая температура. Предварительный диагноз — ОРВИ», — сказал собеседник агентства. На месте дежурит 10 машин скорой помощи. По неподтвержденным данным, китайцев увезли в Первую инфекционную клиническую больницу на Волоколамском шоссе.

Baza уточнила, что всего в туристической группе, где оказались заболевшие, больше 20 человек. Всех сейчас проверяют врачи. В российскую столицу туристы приехали несколько дней назад из Сианя, города в центральной части Китая. Ухань находится намного южнее.

Уже несколько недель в мире нагнетается паника после вспышки коронавируса в китайском городе Ухань. Вирус распространяется воздушно-капельным путем и вызывает пневмонию. Заразившихся уже нашли в нескольких странах мира.

В Китае количество случаев заражения превысило 1,3 тысячи, умер 41 человек. Российское посольство ведет переговоры с властями Китая, чтобы россияне могли покинуть провинцию Хубэй.