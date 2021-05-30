Появилось видео из Барнаула, где в воздух подняло батут с детьми

Место происшествия с батутом в Барнауле сняли на видео. На кадрах видно, что полицейские оцепили территорию. Сотрудница правоохранительных органов изучает обстоятельства ЧП.

Ранее в соцсетях сообщили, что надувной батут, установленный возле барнаульского торгового центра, подлетел и лопнул. В тот момент на нем прыгали дети. В мэрии уточнили, что аттракцион перевернулся из-за порыва ветра. Во время происшествия серьезно пострадали две четырехлетние девочки. Они находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

Старший помощник руководителя СУ СК России по Алтайскому краю Людмила Рязанцева сообщила, что к торговому центру выехала следственно-оперативная группа для проверки. Очевидцы рассказали, что на батуте помимо пострадавших девочек еще находились два мальчика. По их словам, дети упали на трамвайные рельсы.