Стало известно состояние пострадавших на батуте в Барнауле девочек

Состояние пострадавших на батуте в Барнауле девочек врачи оценивают как тяжелое и крайне тяжелое. Об этом сообщили в мэрии Барнаула.

По данным администрации города, батут перевернулся из-за порыва ветра. Тяжелые травмы получили две девочки 2017 года рождения. Врачи оказывают им экстренную помощь, сообщило РИА «Новости».

Как сообщалось ранее, батут, на котором играли дети, был установлен на улице Попова, возле торгового центра «Район», в Барнауле. Внезапно батут лопнул. По словам местных жителей, в результате двух девочек отбросило на трамвайные рельсы. Пострадавших доставили в больницу.

Женщина-контролер, которая работала на аттракционе, сообщила, что в момент ЧП на батуте прыгали еще два мальчика. Обстоятельства и причины случившегося выясняют следователи. По данному факту возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По данным властей города, аттракцион принадлежит местному предпринимателю. Бизнесмен заключил договор аренды земельного участка с собственником ТЦ.

В конце апреля после посещения батутного центра в Санкт-Петербурге тяжело пострадала четырехлетняя девочка. Она неудачно прыгнула и ударилась спиной и головой. Ее доставили в больницу.