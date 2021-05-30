Батут с детьми лопнул в Барнауле

В Барнауле лопнул батут, установленный около торгового центра. В момент ЧП на нем играли дети. Следователи начали проверку. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя СУ СК России по Алтайскому краю Людмилу Рязанцеву.

«Следственно-оперативная группа выехала на место происшествия, начата доследственная проверка, другие подробности пока не известны. Следователи проведут осмотр места происшествия и выяснят все обстоятельства произошедшего», — приводит агентство слова собеседницы.

Ранее в местных пабликах во «ВКонтакте» появилась информация, что в результате повреждения батута двух девочек отбросило на трамвайные рельсы. Пострадавших детей увезли в больницу. Более подробной информации о случившемся пока нет. Женщина-контролер рассказала, что на батуте всего было четверо детей: две девочки и два мальчика.