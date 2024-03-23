Эксклюзив 23 марта 2024, 03:00 Появилось видео доставки пострадавших в больницу Подмосковья Пострадавших в теракте в Crocus City Hall привезли в больницу Химок на вертолете

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Пострадавших при теракте в Crocus City Hall госпитализируют в медучреждения Подмосковья. В Химкинскую больницу пациента доставили на вертолете, в распоряжении «360» появилось видео с транспортировкой пострадавших.

На кадрах видно, что вертолет доставил пациента. Его перегрузили в машину скорой помощи и отправили в медучреждение. О состоянии пострадавшего информации пока не поступало.

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Ранее один из врачей Химкинской больницы сообщил, что все доставленные в их учреждение пациенты живы, заканчиваются операции.

Минздрав Подмосковья опубликовал список пострадавших в теракте в Crocus City Hal. В нем числится 147 человек, в том числе дети. Девять из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.