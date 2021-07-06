Появилось первое фото с места крушения Ан-26 на Камчатке

Спасатели нашли обломки самолета Ан-26, которые пропал на Камчатке 6 июля. В распоряжении «360» появилось первое фото с места авиакатастрофы.

На снимке видно черное пятно на краю скалы. Часть обломков находится на каменистом склоне.

Источник фото: телеканал «360»

Ранее местные жители рассказали «360», что фрагменты воздушного судна обнаружили обнаружили «на 117-й» — это участок тундры, где люди охотятся и рыбачат. В Санавиации сообщили, что на борту самолета находились 23 пассажира и шесть членов экипажа. Все они погибли. Ан-26 разбился в четырех километрах от аэропорта назначения в поселке Палана.

Самолет Ан-26 вылетел из Петропавловска-Камчатского в Палану 6 июля. Экипаж не вышел на связь в запланированное время. После этого пропавшее воздушное судно начали искать. Прокуратура занялась расследованием, СК завел уголовное дело. Информации о причине авиакатастрофы пока нет.