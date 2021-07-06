Жители Паланы сообщили об обнаружении обломков пропавшего Ан-26

Обломки пропавшего на Камчатке пассажирского самолета Ан-26 нашли за сопкой. Об этом «360» сообщили знакомые с ситуацией местные жители.

Мужчина, отец которого летел на пропавшем самолете, рассказал, что фрагменты воздушного судна обнаружили «на 117-й» — это участок тундры, где люди охотятся. Собеседник отметил, что его родитель — пенсионер. Он летал в Петропавловск-Камчатский на обследование и возвращался домой в Палану.

Еще одна местная жительница отметила, что обломки нашли около сопки, которая называется Киев. Самолет полностью разрушен, часть фрагментов смыло в море. Как пишет Telegram-канал Life Shot, Ан-26 мог врезаться в скалу на побережье в четырех километрах от пункта назначения. «Камчатское авиационное предприятие» подтвердило изданию «Подъем», что обломки Ан-26 нашли у скалы около Паланы. По предварительным данным, выживших нет.

Летевший из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана самолет Ан-26 пропал с радаров 6 июля. После этого начались поиски пропавшего воздушного судна. По предварительным данным, на его борту находились больше 25 человек. Ранее спасатели зафиксировали слабый радиосигнал у побережья Камчатки в районе поисковой операции.