Появились видео и фото с места крушения Су-24 в Пермском крае

Фронтовой бомбардировщик Су-24 потерпел крушение в Пермском крае. В распоряжении «360» появились видео и фото с места падения самолета.

Бомбардировщик Су-24 разбился в лесистой местности в 95-и километрах западнее Перми. Разрушений на земле из-за падения самолета не произошло.

Обоим пилотам удалось спастись, они катапультировались. Их обнаружил спасательный вертолет. Летчиков нашли живыми и транспортировали в больницу. Их состояние оценивается как удовлетворительное. В пресс-службе Центрального военного округа заверили, что жизни летчиков ничего не угрожает.

Источник: телеканал «360»

Бомбардировщик потерпел крушение в пятницу при перелете на предприятие, где планировался его ремонт. Полет выполнялся без боекомплекта.

Ранее «360» публиковал видео, снятое местными жителями, ставшими очевидцами падения самолета. Они также видели двух пилотов, спускавшихся на парашютах.

Серийное производство Су-24 начали еще в 1970-х годах. Разные модификации сверхзвукового бомбардировщика применялись в воздушных силах СССР и России во время боевых действий в Афганистане, Чечне и Сирии.