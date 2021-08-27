Тактический фронтовой бомбардировщик Су-24 потерпел крушение в Перми. Два пилота успели катапультироваться. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

«При перелете на авиаремонтное предприятие для проведения планового ремонта потерпел аварию в 95 километрах западнее города Пермь самолет Су-24. По докладу с места, летчики катапультировались», — процитировало агентство сообщение ведомства.

Пока причины падения неизвестны, в скором времени это выяснят специалисты. Министерство обороны РФ уточнило, что полет выполнялся без боекомплекта. Самолет упал в лесистой местности, разрушений на земле не осталось. На место крушения отправили спасательный вертолет, чтобы эвакуировать экипаж.

Военный самолет Су-24 был спроектирован в советское время. Он предназначен для нанесения ракетно-бомбовых ударов в простых и сложных погодных условиях. Он может поражать наземные и надводные цели днем и ночью, в том числе на малых высотах.

В середине августа истребитель МиГ-29 разбился во время планового полета в Астраханской области. В результате погиб пилот. Известно, что самолет упал в безлюдном месте на территории полигона Ашулук. Полет выполнялся без боекомплекта. Причину крушения пока не озвучили.