Пилотов упавшего под Пермью Су-24 доставили в больницу

Катапультировавшиеся пилоты бомбардировщика Су-24, который потерпел крушение в Пермском крае, находятся в медучреждении. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве обороны РФ.

Фронтовой бомбардировщик разбился в 95-и километрах к западу от Перми. Су-24 направлялся на авиационное предприятие для проведения планового ремонта.

Летчики успели катапультироваться. В Минобороны сообщили, что их жизням ничего не угрожает. Для их эвакуации к месту направили поисково-спасательный вертолет.

Источник фото: телеканал «360»

В пресс-службе Центрального военного округа ранее уточнили, что полет выполнялся без боекомплекта. Су-24 разбился в лесистой местности. Разрушений на земле удалось избежать.

Ранее «360» опубликовал видео с места падения самолета, снятое очевидцами. На кадрах можно заметить черный столб дыма в небе вдали над лесом.

На прошлой неделе истребитель МиГ-29 потерпел катастрофу во время планового полета в Астраханской области. Самолет упал в безлюдном месте на территории полигона Ашулук, полет выполнялся без боекомплекта. Летчик скончался.