06 июня 2023, 20:18
Последствия атаки ВСУ на Каховскую ГЭС назвали масштабной катастрофой
Представитель МИД Захарова назвала разрушение Каховской ГЭС силами ВСУ терактом
Разрушение украинскими боевиками плотины на Каховской гидроэлектростанции привело к масштабной гуманитарной и экологической катастрофам. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Полный текст ее заявления опубликовали на сайте внешнеполитического ведомства.
Дипломат отметила, что подъем уровня воды в Днепре привел к затоплению населенных пунктов, откуда начали эвакуировать мирных жителей. Колоссальный ущерб понесет сельское хозяйство региона, а также экологическая ситуация в устье Днепра.
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После ухода воды из Каховского водохранилища поливать поля Херсонской области станет нечем, а водоснабжение Крыма столкнется с серьезными трудностями. Все эти проблемы вызвала диверсия украинских сил, которую спланировали власти в рамках так называемого «контрнаступления».
«Произошедшее является террористическим актом, направленным против инфраструктуры сугубо гражданского назначения», — заявила Захарова.
Она отметила, что украинские боевики не только провели массированный обстрел Каховской гидроэлектростанции, но и специально довели уровень воды в Каховском водохранилище до критической отметки.
«Призываем мировое сообщество осудить преступные деяния украинских властей, носящие все более бесчеловечный характер и представляющие серьезную угрозу региональной и глобальной безопасности», — подчеркнула представитель МИД.
Захарова добавила, что Россия выступила за рассмотрение этого очередного преступления киевского режима в Совете Безопасности ООН, директивных органах ОБСЕ и других международных организациях.
Украинские войска повредили плотину Каховской гидроэлектростанции массированным обстрелом в ночь на вторник, 6 июня. Вышедшая вода затопила несколько населенных пунктов. Жителей начали эвакуировать. Временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что все потерявшие имущество жители получат компенсации.
Мария Захарова
МИД РФ
Каховская ГЭС
Разрушение Каховской ГЭС
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