Власть 06 июня 2023, 20:18 Последствия атаки ВСУ на Каховскую ГЭС назвали масштабной катастрофой Представитель МИД Захарова назвала разрушение Каховской ГЭС силами ВСУ терактом Викимедиа

Читать 360tv в

Разрушение украинскими боевиками плотины на Каховской гидроэлектростанции привело к масштабной гуманитарной и экологической катастрофам. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Полный текст ее заявления опубликовали на сайте внешнеполитического ведомства.

Дипломат отметила, что подъем уровня воды в Днепре привел к затоплению населенных пунктов, откуда начали эвакуировать мирных жителей. Колоссальный ущерб понесет сельское хозяйство региона, а также экологическая ситуация в устье Днепра.

Реклама

После ухода воды из Каховского водохранилища поливать поля Херсонской области станет нечем, а водоснабжение Крыма столкнется с серьезными трудностями. Все эти проблемы вызвала диверсия украинских сил, которую спланировали власти в рамках так называемого «контрнаступления».

«Произошедшее является террористическим актом, направленным против инфраструктуры сугубо гражданского назначения», — заявила Захарова.

Она отметила, что украинские боевики не только провели массированный обстрел Каховской гидроэлектростанции, но и специально довели уровень воды в Каховском водохранилище до критической отметки.

«Призываем мировое сообщество осудить преступные деяния украинских властей, носящие все более бесчеловечный характер и представляющие серьезную угрозу региональной и глобальной безопасности», — подчеркнула представитель МИД.

Захарова добавила, что Россия выступила за рассмотрение этого очередного преступления киевского режима в Совете Безопасности ООН, директивных органах ОБСЕ и других международных организациях.

Украинские войска повредили плотину Каховской гидроэлектростанции массированным обстрелом в ночь на вторник, 6 июня. Вышедшая вода затопила несколько населенных пунктов. Жителей начали эвакуировать. Временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что все потерявшие имущество жители получат компенсации.