Происшествия 15 мая 2023, 16:30 «Он жив». Замминистра здравоохранения ЛНР рассказал о состоянии раненого при взрыве в Луганске Корнета Замминистра здравоохранения ЛНР Валиев: состояние врио главы МВД ЛНР Корнета стабильное РИА «Новости»

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Состояние раненого при взрыве в центре Луганска временно исполняющего обязанности главы МВД ЛНР Игоря Корнета стабильное. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Луганской Народной Республики Олег Валиев, рассказали в издании «Украина.ру» в Telegram-канале.

«Он жив. Состояние стабильное», — отчитался замминистра здравоохранения ЛНР.

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Корнет находится в больнице. Также, по предварительным данным, в результате взрыва погиб один человек. Еще пятеро получили ранения. Как сообщили некоторые СМИ, речь шла о покушении на жизнь Корнета.

Взрыв произошел днем в понедельник, 15 мая. По данным очевидца случившегося, граната взорвалась в помещении барбершопа на улице Демехина около здания Гостелерадиокомпании Луганской Народной Республики, Народного Совета и Дома правительства ЛНР. В результате взрыва там выбило двери и окна.

О взрыве в центре Луганска также сообщал временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале. По его словам, на место происшествия на улице Демехина прибыли кареты скорой помощи, МЧС и представители всех профильных структур.