Происшествия 11 марта 2023, 19:48 Появились кадры с места убийства 16-летней школьницы из Подольске СК опубликовал оперативные кадры из квартиры убитой 16-летней девушки в Подольске

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СК по Московской области опубликовал оперативные кадры с места преступления в Подольске, где 10 марта убили 16-летнюю девушку. На кадрах правоохранители проводят следственные работы в квартире жертвы.

Следователи и криминалисты собрали улики, нашли орудие преступления, а также назначили молекулярно-генетическую экспертизу и ряд других исследований.

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Ранее сообщалось, что в убийстве школьницы подозревают ее бывшего 18-летнего парня. Молодого человека удалось задержать по горячим следам.

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По версии следствия, несовершеннолетняя девушка и нападавший находились у нее в квартире. Бывшие влюбленные поссорились, в результате чего молодой человек схватил и нож нанес погибшей несколько ударов, в том числе в шею. Девушка скончалась по пути в больницу в машине скорой помощи.

Источник РЕН ТВ рассказал, что подозреваемый полгода преследовал жертву, а также угрожал ей. По его словам, парень за что-то держал на девушку обиду.

СК возбудил уголовное дело об убийстве. В ведомстве рассказали, вскоре обратятся в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения.