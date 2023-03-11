Криминал 11 марта 2023, 15:13 СК задержал подростка по подозрению в убийстве 16-летней девушки в Подольске СК задержал 18-летнего жителя Подольска по подозрению в убийстве 16-летней девушки РИА «Новости»

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Днем 10 марта в Подольске убили 16-летнюю девушку. По подозрению в совершении преступления правоохранители задержали 18-летнего молодого человека, сообщили в пресс-службе подмосковного СК.

Следователи установили, что подозреваемый находился в квартире у погибшей. Молодые люди поссорились, и задержанный схватился за нож. Он нанес девушке несколько ударов, после чего скрылся.

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На место происшествия вызвали скорую помощь, но жертва нападения умерла по дороге в больницу. Возможного злоумышленника по горячим следам задержали в Москве. Криминалисты осмотрели место преступления и назначили ряд экспертиз.

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По информации Telegram-канала Shot, убийство произошло в микрорайоне Львовский. Раненую в область шеи девушку обнаружили вернувшиеся с работы родители. Источники издания добавили, что до этого в гостях у девятиклассницы был ее бывший молодой человек. По предварительным данным, он не имеет постоянного места работы.

Ранее 16-летний подросток из Ингушетии убил ножом своего знакомого. Правоохранители организовали проверку в связи с убийством.