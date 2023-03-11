Происшествия 11 марта 2023, 18:47 Бывший парень полгода преследовал школьницу из Подольска перед убийством — СМИ РЕН ТВ: подозреваемый в убийстве школьницы в Подольске преследовал ее полгода freepik

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Бывший парень 16-летней школьницы из Подольска, которого заподозрили в ее убийстве, преследовал ее полгода и угрожал ей. Об этом рассказал источник РЕН ТВ.

По словам собеседника канала, молодой человек «убил ее из-за обиды».

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«Сначала преследовал ее полгода, угрожал. Чем-то она его обидела или унизила», — уточнил источник.

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Подозреваемый — 18-летний местный житель. По версии следствия, 10 марта он находился у школьницы дома, поругался с ней и несколько раз ударил ножом. Девушка скончалась в машине скорой помощи. Парня задержали в Москве по горячим следам. СК возбудил уголовное дело об убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ). Санкция по статье — до 15 лет лишения свободы.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, собрали улики, в том числе орудие преступления, начали допросы и назначили экспертизы, в том числе судебно-медицинскую, психолого-психиатрическую и молекулярно-генетическую. Следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения подозреваемому.