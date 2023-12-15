Происшествия 15 декабря 2023, 10:35 Появились кадры с места тушения пожара в конюшне в Москве Прокуратура Москвы опубликовала кадры тушения пожара в конюшне «Волшебный лес»

Читать 360tv в

Появились кадры с места тушения пожара в конюшне «Волшебный лес» на Лосиноостровской улице в Москве. Столичная прокуратура продолжает проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Продолжается проведение надзорных мероприятий. По результатам при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования», — уточнили в правоохранительных органах.

Реклама

Утром 15 декабря в Москве вновь произошел пожар в конюшне «Волшебный лес». Животных в стойлах не было. Огонь охватил отделку помещения. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.

Также пожар в конюшне произошел 13 декабря. Тогда в нем погибли 16 лошадей. Огонь распространился на 100 квадратных метров. С открытым пламенем удалось справиться около 07:20. Несколько животных выбежали из конюшни после прибытия пожарно-спасательных подразделений.