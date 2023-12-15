15 декабря 2023, 09:05
Пожар произошел в конно-спортивном клубе «Волшебный лес» в Москве
Источник «360»: в Москве в конюшне «Волшебного леса» вспыхнула отделка
В московской конюшне вспыхнул огонь, охватив деревянную отделку. Животных в стойлах не было. Об этом сообщил «360» источник в экстренных службах.
Пожар начался в конюшне, расположенной на Лосиноостровской улице в Восточном административном округе Москвы. По данным источника, там находится конно-спортивный клуб «Волшебный лес». Огонь охватил отделку помещения. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.
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Пожарные локализовали огонь. Как уточнил источник, во время возгорания коней в стойлах не было. Что послужило причиной возгорания, неизвестно. Информации о пострадавших нет.
Утром 15 декабря в Свердловской области загорелась кровля цеха по производству пеноблоков, который находится в селе Бобровском. Площадь пожара составила 1300 «квадрата».
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