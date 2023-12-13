Эксклюзив 13 декабря 2023, 09:23 Восемь лошадей погибли при пожаре в Москве — источник Источник «360»: при пожаре в Москве погибли восемь лошадей

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В результате пожара в конюшне в Москве на Лосиноостровской улице погибли восемь лошадей, сообщил источник «360». По его данным, загорелся первый этаж деревянного здания.

Пожар распространился на 100 квадратных метров. С открытым огнем удалось справиться около 07:20. Несколько животных выбежали из конюшни после прибытия пожарно-спасательных подразделений. Количество погибших животных ведомство не уточнило.

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По данным пресс-службы МЧС России, пять лошадей удалось спасти. Проводятся проливка и разборка конструкций. МЧС опубликовало видео с места возгорания.

Ранее стало известно, что огнеборцы спасли пять кошек и собаку в Богородском округе Московской области. Спасатели не позволили огню, разгоревшемуся в одноэтажном частном доме, перекинуться на сарай, где жили животные. Пожар быстро распространялся из-за слоя теплоизоляции из сухих опилок на чердаке и отсутствия поблизости пожарного гидранта. Кошки и собака от страха забились в углы.

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