Эксклюзив 14 сентября 2023, 00:42 Появились кадры с места пожара в здании института в Москве Пожар в институте «Моспроектстройиндустрия» потушили

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Первый этаж загорелся в здании института «Моспроектстройиндустрия» в Пресненском районе в Москве. В распоряжении «360» оказалось видео с места ЧП.

Возгорание произошло в административном здании, которое находится на Шелепихинском шоссе. По данным источника «360», в настоящее время пожарные потушили огонь. На месте находится много служебных машин.

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Ранее сообщалось, что спасатели эвакуировали из здания «Моспроектстройиндустрия» двух охранников. Больше в пострадавшем помещении никого не было. Официальной информации о площади возгорания не поступало. Причины пожара устанавливаются.

Ранее из дома престарелых в Долгопрудном спасли 49 человек, в том числе 13 маломобильных постояльцев. Выяснилось, что в одной из комнат двухэтажного кирпичного здания загорелась мебель.