Эксклюзив 13 сентября 2023, 23:22 Здание института загорелось в Москве Пожар вспыхнул в институте «Моспроектстройиндустрия» в Москве РИА «Новости»

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Возгорание произошло на первом этаже в здании института «Моспроектстройиндустрия» в Пресненском районе в центре Москвы. Об этом сообщил «360» источник в экстренных службах.

Пожар зафиксировали на первом этаже административного здания, которое находится на Шелепихинском шоссе.

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«Наблюдается открытое горение, сохраняется угроза перехода на второй этаж», — сказал собеседник издания.

Спасатели эвакуировали из здания двух охранников, больше людей в нем нет. Также на первом этаже сохраняется плотное задымление, слышны хлопки.

В настоящее время площадь возгорания устанавливается. Пожарные продолжают работать на месте ЧП.

Ранее на Зарайской улице в Москве загорелась квартира. По информации экстренных служб, возгорание началось в кухне. При пожаре погиб 21-летний парень.