Эксклюзив 05 сентября 2023, 13:31 Пожар вспыхнул в доме престарелых в Долгопрудном. Обгоревшую комнату сняли на видео «360»: последствия пожара в доме престарелых в Долгопрудном попали на видео

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Почти 50 человек эвакуировали из дома престарелых в Долгопрудном, где загорелась мебель. Медики осмотрели семерых, пострадал один. В распоряжении «360» оказалось видео с места ЧП.

Экстренные службы вызвали на улицу Васильева в микрорайоне Павельцево в 05:23. По информации Главного управления МЧС России по Московской области, в одной из комнат двухэтажного кирпичного здания с мансардой загорелась мебель. В 05:54 возгорание локализовали на площади 20 квадратных метров, через три минуты ликвидировали.

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Из дома престарелых с ночным пребыванием спасли 49 человек, в том числе 13 маломобильных постояльцев и три сотрудника. На видео попала эвакуация пожилых людей и работа медиков.

Специалисты территориального центра медицины катастроф осмотрели семерых, госпитализировали одного — старшая медсестра отравилась продуктами горения.

В Истринском городском округе сгорел гараж, на который упали обломки сбитого беспилотника. Сильный пожар ночью 5 сентября сняли на видео.