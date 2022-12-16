Эксклюзив 16 декабря 2022, 13:43 Появились кадры с места пожара в кафе «Лоза» в Шаховской Тушение пожара в кафе «Лоза» в Шаховской при помощи автолестницы попало на видео

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Горящее здание кафе «Лоза» в поселке Шаховская начали тушить при помощи автолестницы. В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия.

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На кадрах видно, что часть кровли заведения выгорела и провалилась. Спасатели тушат пламя, находясь на крыше здания. Рядом с ним — несколько единиц техники, включая автолестницу. Из кафе успели вынести уцелевшие вещи, территорию рядом с местом ЧП оцепили.

Сигнал о пожаре на пульт дежурного поступил 16 декабря в 09:33. Прибывшие к горящему зданию спасатели сообщили, что огонь охватил площадь в 300 квадратных метров. Позже площадь возгорания достигла 350 «квадратов». Кафе находится на Рижском шоссе, 13 в Шаховской Московской области.

Ранее в Иркутской области загорелся нефтеперерабатывающий завод. Два человека погибли, еще двое получили травмы различной степени тяжести. После пожара возбудили уголовное дело.