Происшествия 16 декабря 2022, 02:32 Два человека погибли во время пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Иркутской области

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Пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Иркутской области. Два человека погибли, сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-служба СУ СК России по региону.

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Еще два человека получили травмы, один из них в больнице. Правоохранители выясняют все подробности случившегося. Также они возбудили уголовное дело по статье о нарушениях техники безопасности, которые спровоцировали гибель двух и более людей.