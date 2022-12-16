Эксклюзив 16 декабря 2022, 12:12 Здание кафе «Лоза» загорелось в Шаховской Пожар случился в кафе «Лоза» в поселке Шаховская

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В поселке Шаховская Московской области случился пожар. Загорелось здание кафе «Лоза», на месте происшествия работают спасатели. Площадь возгорания составила 350 квадратных метров, рассказали «360» в пресс-службе регионального МЧС.

«Сигнал поступил в 09:33, площадь пожара 300 квадратных метров. В 11:50 — 350 квадратных метров», — уточнили в ведомстве.

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Кафе «Лоза» находится на Рижском шоссе, 13. Подписчики паблика «Шаховская Подслушано» в «ВКонтакте» рассказали, что в поселке до сих пор видно черный дым, поднимающийся над зданием.

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«Сколько воспоминаний с этим местом, сколько проработали, дружный был коллектив и время хорошее. Очень жаль что так получилось», — отметила одна из пользователей.

В ночь на 5 ноября в Костроме загорелось кафе «Полигон». Огонь распространился на площади около 3,5 тысяч квадратных метров. По предварительной версии, внутри заведения использовали пиротехнику, что и привело к пожару.