Эксклюзив 08 сентября 2023, 02:27 Появились кадры с места пожара на складе в Москве «360»: появилось видео с места пожара на складе на Кусковской улице в Москве

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Появилось видео с места пожара на улице Кусковская в Москве. Кадры оказались в распоряжении «360».

Как сообщило МЧС России в Telegram-канале, огонь разгорелся на территории склада. Пламя распространилось на площади 800 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.

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«На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка внутри здания», — сказано в материале.

Также в Дептрансе Москвы заявили о частичном перекрытии движения на Кусковской улице. Ограничения будут действовать на время работы огнеборцев.

Позже ТАСС, со ссылкой на МЧС РФ, сообщил о локализации возгорания в складских помещениях. Как отметили в публикации, Петровская межрайонная прокуратура проконтролирует работу по установлению всех обстоятельств ЧП. По факту пожара проведут проверку.

За день до этого на севере столицы загорелся ангар. Как сообщил источник «360» спасатели оперативно прибыли на место происшествия. Очаг возгорания находился в офисно-складском помещении — горели обрешетник и утеплитель на крыше.

Еще один пожар произошел на московском заводе «Салют». Очаг возгорания зафиксировали в лаборатории, в которой хранили горючий натрий.