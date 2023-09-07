Происшествия 07 сентября 2023, 14:38 Завод «Салют» загорелся в Москве Mash: в Москве на заводе «Салют» произошел пожар в лаборатории Сайт мэра и правительства Москвы

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На московском заводе «Салют» вспыхнул пожар. Очаг возгорания выявили в лаборатории, где хранили горючий натрий, сообщили в Telegram-канале Mash.

Авторы статьи уточнили, что из здания, расположенного на улице Плеханова, выводят людей. Из окон третьего этажа здания валит густой черный дым. Пожару присвоили повышенный ранг. Другие подробности уточняются. О пострадавших информация не поступала. Все причины и обстоятельства установят специалисты.

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Позже появилась информация, что возгорание ликвидировали. Его площадь составила шесть квадратных метров.

Завод «Салют» производит корабельные радары. В прошлом году предприятие попало под санкции США.

Еще один пожар сегодня произошел в кафе-бистро в центре Москвы. Возгорание удалось ликвидировать, информации о пострадавших не поступало.