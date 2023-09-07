Эксклюзив 07 сентября 2023, 20:04 Ангар загорелся на севере Москвы Источник «360»: в Москве на улице Коптевской загорелось офисно-складское здание Фото: freepik.com

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В районе Коптево в Северном округе загорелся ангар. На место прибыли спасатели, но добраться до очага возгорания они пока не смогли, сообщил источник «360».

По его данным, вечером 7 сентября очевидец заметил пожар на Коптевской улице. Он сразу же позвонил в экстренные службы, сообщив, что загорелось здание, похожее на бытовку. Прибывшие на место сотрудники МЧС выявили очаг возгорания в офисно-складском здании — полыхал утеплитель и обрешетник на крыше.

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Собеседник уточнил, что спасатели не смогли подъехать к горящему ангару, поэтому начали тушить огонь через забор. При этом, как отметил источник, пламя может в любую секунду перекинуться на соседние здание.

О причинах возгорания пока ничего не известно. Все обстоятельства случившегося установят специалисты. Позже в пресс-службе столичного МЧС «360» рассказали, что огонь потушили. В результате ЧП никто не пострадал.

Ранее на московском заводе «Салют» вспыхнул пожар. Как выяснилось, горела лаборатория, где хранили горючий натрий.