Появились кадры с места крушения вертолета Ми-2 в Костромской области | 360°

Происшествия 08 ноября 2022, 21:32 Появились кадры с места крушения вертолета Ми-2 в Костромской области Костромской транспортный прокурор Климов: обстоятельства крушения вертолета Ми-2 выясняют Пресс-служба северо-западной транспортной прокуратуры

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Появились кадры с места крушения вертолета Ми-2 в Костромской области. Снимки опубликовала пресс-служба северо-западной транспортной прокуратуры.

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На кадрах можно увидеть работу сотрудников полиции на месте происшествия. Также на месте крушения вертолета присутствует Костромской транспортный прокурор Александр Климов. По его словам, «проводится проверка исполнения законодательства» в связи с произошедшим.

Пресс-служба северо-западной транспортной прокуратуры Пресс-служба северо-западной транспортной прокуратуры Пресс-служба северо-западной транспортной прокуратуры

«Обстоятельства происшествия выясняются. Мы работаем на месте происшествия. В случае установления оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сказал Климов.

По предварительным данным, 8 ноября вертолет Ми-2 костромского авиапредприятия, совершая рейс санитарной авиации из города Шарьи в Кострому, потерпел крушение. Воздушное судно упало примерно в четырех километрах от аэропорта Сокеркино.

В результате происшествия погиб человек. Еще два фельдшера и два пилота получили травмы. Гибель одного человека подтвердил губернатор Костромской области Сергей Ситников. Пострадавших доставят в больницу оптимальными маршрутами. По данным СМИ, жертвой крушения стал 67-летний пациент.