Погибшему при посадке вертолета Ми-2 под Костромой было 67 лет | 360°

08 ноября 2022, 20:16
Погибшему при посадке вертолета Ми-2 под Костромой было 67 лет
МК.RU: при падении вертолета под Костромой погиб 67-летний пациент
Жертвой крушения вертолета Ми-2 в Костромской области стал пациент, которого перевозили из города Шарьи. Мужчине было 67 лет, сообщил сайт mk.ru.
Власти региона отметили, мужчину эвакуировали из города с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Всего на борту Ми-2 находились пять человек.
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Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку по факту происшествия в Костромской области. На место крушения выехали транспортный прокурор Александр Климов и его заместитель Сергей Шведчиков.
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Вертолет Ми-2 упал в Костромской области, когда заходил на посадку. Воздушное судно потерпел крушение примерно в четырех километрах от аэропорта Сокеркино. Один человек погиб. Травмы получили два фельдшера и два пилота.
«Место аварийной посадки определено. На месте уже находятся спасатели, которые оказывают первую помощь пострадавшим», — написал губернатор Костромской области Сергей Ситников в своем Telegram-канале.
Глава региона подтвердил гибель одного человека. Четырех пострадавших доставят в больницу оптимальными маршрутами.
Вертолеты
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