Происшествия 22 марта 2023, 16:26 Появились кадры предполагаемого удара БПЛА в Севастополе Камеры видеонаблюдения засняли момент предполагаемого удара беспилотников в Севастополе

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Момент предполагаемого удара беспилотников в Севастополе попал на видео. Кадры опубликовали в Telegram-канале «Звезда».

Судя по видео, происходящее попало на камеру видеонаблюдения, которая находилась на подъезде одного из домов. Сначала на кадрах слышна сигнализация, сработавшая у нескольких автомобилей на парковке. Затем раздался мощный взрыв, из-за которого камера начала трястись.

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Ранним утром в среду, 22 марта, российские объекты в Крыму подверглись атаке беспилотных летательных аппаратов. Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщил, что флот отбил нападение надводных БПЛА, которые пытались попасть в бухту. В результате происшествия пострадавших нет.

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Информацию подтвердил глава Минобороны страны Сергей Шойгу на заседании коллегии министерства.

По его словам, все три беспилотника ликвидировали. Два из них уничтожили старший матрос Марина Фалеева и главный старшина Татьяна Целуйко. Шойгу поручил представить девушек к государственным наградам и выплатить за этот поступок премию.