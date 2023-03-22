Важное 22 марта 2023, 13:43 Шойгу раскрыл подробности о попытке поразить российские объекты в Севастополе с беспилотников Минобороны: беспилотники, пытавшиеся поразить объекты в Севастополе, уничтожили девушки Unsplash

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Утром российские объекты в Крыму и Севастополе попытались поразить с беспилотников. Все три летательных аппарата уничтожили, заявил министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства.

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«Сегодня с 04:00 до 05:56 минут была предпринята попытка поразить наши объекты в Крыму в Севастополе беспилотными аппаратами. Все три аппарата уничтожены», — процитировал главу Минобороны ТАСС.

Два беспилотника поразили девушки-военнослужащие: старший матрос Марина Фалеева и главный старшина Татьяна Целуйко. Министр поручил представить обеих к государственным наградам, а также выписать им премию.

О происшествии в Севастополе ранее рассказал губернатор Михаил Развозжаев. Он заявил, что севастопольский флот отбил атаку надводных беспилотников, которые пытались проникнуть в бухту. В результате никто не пострадал, военные корабли также не были разрушены. От взрывов при уничтожении беспилотников в одном здании выбило окна, в другом вылетели стекла.